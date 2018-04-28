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Творческий весенний фестиваль «Московская весна a cappella» проходит в столице с 27 апреля по 9 мая
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Творческий весенний фестиваль «Московская весна a cappella» проходит в столице с 27 апреля по 9 мая 

Ясенево 39 минут назад
Фото: Ясенево
В этом году фестиваль проходит на 61 площадке. В Юго-Западном округе она разместится на Профсоюзной улице, владение 41 в районе Черемушки.
Город уже начали украшать к этому событию: установлено около 50 интерактивных музыкальных арт-объектов на площадках фестиваля. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на оргкомитет цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны». Так, на площадках фестиваля можно будет посидеть на 30 «музыкальных скамейках», мелодия которых меняется в зависимости от того, сколько человек на них расположились. На Тверской площади, в Новопушкинском сквере, в Камергерском переулке и на Новом Арбате можно будет вспомнить старые добрые композиции с помощью арт-объектов «Виниловый диск».
На площадке в Юго-Западном округе на Профсоюзной улице появится арт-объект «Как я пою?». «С помощью арт-объектов „Как я пою?“ все желающие смогут почувствовать себя звездами эстрады. Посетители площадки поднимутся на „говорящую сцену“, где им предложат спеть в микрофон. Электроника определит вид певческого голоса посетителя (бас, тенор, баритон, сопрано) и сообщит об этом исполнителю. А затем „говорящая сцена“ предложит прослушать композицию, которую исполняет звезда мировой сцены с похожим звучанием голоса», — рассказали организаторы.
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