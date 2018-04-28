Шествие, монстрация и фонтанирование

ИА «Хабаровский край сегодня» представляет подборку наиболее интересных событий на длинные выходные. На праздник! 1 мая 11.00 (площадь им. Ленина) Праздничный митинг, посвященный Дню Весны и Труда.

11.15 Праздничное шествие от площади им. Ленина по ул. Муравьева-Амурского до Комсомольской площади.

11.40 Праздничный концерт на Комсомольской площади.

12.00-16.00 (площадь «Город воинской славы», Центр патриотического воспитания) Праздничная концертная программа, ярмарка, открытые мастер-классы, открытие летней эстрады, экскурсия, литературный вечер.

12.00-20.00 (набережная, парковая зона стадиона им. Ленина) Народные гуляния, концертные программы, тематические выставки, ярмарки-продажи, спортивные соревнования, развлекательные площадки.

13.00 (набережная) Торжественный запуск пешеходного фонтана.

14.00 (парк «Северный») Открытие летнего сезона в парке «Северный».

15.00 Монстрация. Традиционная массовая акция в форме демонстрации с шутливыми лозунгами и транспарантами от парка «Динамо» до набережной Амура по нечетной стороне улиц Карла Маркса и Муравьева-Амурского. Сбор участников в 14.00 у входа в парк «Динамо».

15.00-18.00 (площадь им. Ленина) Праздничный концерт в рамках фестиваля «Студенческая Весна».

20.00-22.00 (городские пруды на Уссурийском бульваре) Церемония открытия фонтанов на городских прудах. Лазерное шоу.

Площадка арены «Ерофей»: 30 апреля, 10.00 — Праздник, посвященный к Дню пожарной охраны (0+) Торгово-развлекательный центр «Южный парк»: 29 апреля, 15.00 — Rock 'n' roll супер-диско-пати со Cмешариками, посвященный международному Дню танца (0+) На выставку! Легкоатлетический манеж стадиона им. Ленина: 30 апреля, 10.00 — Выставка «Славен город мастерами» (0+) На конкурс! Дворец культуры профсоюзов: 29 апреля, 15.00 — Конкурс «Вейся, венок» (6+) На форум! Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец»: 1 мая, 16.00 — Международный форум для детей «Ангел года» (0+) В театр! Хабаровский краевой театр драмы: 29 апреля, 17.00 — Музыкально-историческая драма «Муравьёв. Граф Амурский» (12+) Хабаровский краевой музыкальный театр: 29 апреля, 11.00 — Мюзикл «Приключения Герды в Снежном королевсте» (0+) 29 апреля, 17.00 — Спектакль «Первая любовь» (12+). Премьера! 30 апреля, 11.00 — Музыкальная сказка «День ро-ждения кота Леопольда» (0+) 30 апреля, 17.00 — Музыкальная комедия «Трактирщица» (12+). Премьера! Триада 29 апреля, 18.00 — Спектакль «Женитьба» (16+) 22 апреля, 17.00 — Спектакль «Золотой телёнок» (12+) Театр юного зрителя: 29 апреля, 12.00 — Спектакль «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (6+) 29 апреля, 18.00 — Спектакль «Страсти камер-юнкера Пушкина» (16+) Театр кукол: 29 апреля, 11.00, 14.00 — Сказка «Снежная королева» (6+) Белый театр: 29 апреля, 18.30 — Спектакль «Концерт по заявкам» (16+) Театр «Бенефис»: 29 апреля, 17.00 — Спектакль «Венецианский переполох» (12+) На концерт! Хабаровский краевой музыкальный театр: 2 мая, 17.00 — Концерт ансамбля народных русских инструментов с программой «Любимые песни военных лет» (12+) Краевой Дворец дружбы «Русь»: 29 апреля, 15.00 — Концерт «Мы — единое целое» (0+) В музей! Хабаровский краевой музей им. Гродекова: 30 апреля, 12.00 — «День панорамы» (0+) Музей археологии: 1 мая, 11.00, 13.00 — Семейное занятие «Наследие древних племён» (6+) Дальневосточный художественный музей: 22 апреля, 15.00 — Мастерская выходного дня (12+) На стадион! «Платинум Арена»: 29 апреля, 11.00 — Традиционный хоккейный турнир ветеранов памяти Василия Позднякова Универсальный краевой спорткомплекс стадиона им. Ленина: 29 апреля, 12.00 — Чемпионат края по боксу 29-30 апреля, 10.00 — Открытый Кубок края по дартсу 1-2 мая, 10.00 — Фестиваль спортивного танца на Кубок мэра Хабаровска Академия бильярда: 29 апреля, 11.00 — Турнир пенсионеров по бильярду, посвящённый Дню Победы Стадион «Энергия»: 29 апреля, 10.00 — Первенство края по софтболу 1-2 мая, 10.00 — Всероссийские соревнования по бейсболу