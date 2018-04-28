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Кремль анонсировал участие Путина в заседаниях по спорту и культуре
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Кремль анонсировал участие Путина в заседаниях по спорту и культуре 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
Президент Владимир Путин 3 мая проведет заседание наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира-2018 по футболу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«3 мая абсолютно рабочая программа у президента, он будет заниматься вопросами подготовки чемпионата мира по футболу, состоится заседание набсовета соответствующего», — передает РИА «Новости» слова Пескова.
Он рассказал также, что Путин встретится с председателем Союза театральных деятелей России Александром Калягиным для обсуждения вопросов развития театра. «У него (Путина) идут обычные встречи, но сегодня он еще до середины дня в целом планирует позаниматься театром, вопросами развития театра. Вы знаете, что он поддерживает очень теплые и деловые отношения с Александром Калягиным в его ипостаси еще председателя Союза театральных деятелей. Они сегодня планируют встретиться, чтобы поговорить по театральным делам», — сказал Песков. По его словам, в ближайшие дни также не исключены международные телефонные разговоры. «Учитывая, что сейчас будут длинные выходные, у нас нельзя исключать международных телефонных разговоров. Мы будем вас на этих днях информировать, давать соответствующие сообщения пресс-службы», — сказал Песков.
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