Третий фестиваль финансовой грамотности для всей семьи

Семейный финансовый фестиваль — это место, где каждый член семьи найдет себе занятие по душе. На фестивале запланированы более 50 бесплатных интересных событий на тему финансов: мастер-классы, городская ярмарка, спектакли, мюзикл, экскурсии по музею денег, настольные игры, ТРИЗ, а также конкурсы, розыгрыши, полезные подарки и многое другое.

На фестивале в развлекательной форме юные участники научатся правильно распоряжаться деньгами и избегать финансовых ошибок, а взрослые — улучшат собственные знания в этой сфере и наладят коммуникацию с детьми через совместное творчество. Они узнают, как появились деньги, как рационально распределять бюджет, отстаивать свои права в финансовых отношениях и грамотно управлять личными и семейными финансами.

Роспотребнадзором. Третий семейный финансовый фестиваль подведет итоги Всероссийской Недели финансовой грамотности для детей и молодежи — 2018, организованной Минфином России

Регистрация на мероприятие обязательна

для каждого участника, независимо от его возраста.

Место проведения: г. Москва, ул. Покровка, д. 47 (Цифровое деловое пространство). Время: с 11:00 до 18:00 Возрастное ограничение: 6+