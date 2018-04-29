Путин подписал указ о проведении Года театра в России

Документ опубликован на сайте Кремля, передает ТВ Центр

В указе говорится, что Год театра будет проведен «в целях дальнейшего развития театрального искусства».

В связи с этим правительство России должно до 1 июня 2018 года образовать организационный комитет по проведению Года театра и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по его проведению.

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года театра", — отмечается в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.