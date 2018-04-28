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«Сумасшедший ритм»: Екатерина Климова показала, как готовится к спектаклю
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«Сумасшедший ритм»: Екатерина Климова показала, как готовится к спектаклю 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Не секрет, что перед спектаклем за занавесом царит суматоха. Проводится последняя проверка оборудования и реквизита, а актеры готовятся к выходу на сцену. Екатерина Климова решила показать зрителям чуть больше происходящего за кулисами и опубликовала видео своего преображение в героиню постановки.
За свою актерскую карьеру Екатерина успела сыграть во множестве спектаклей и сняться в более 60-ти фильмах. Перевоплощаться в новые образы для Климовой уже настолько привычно, что она решила показать этот процесс и своим поклонникам. Актриса опубликовала в микроблоге видео, в котором в рекордные сроки полностью загримировалась и переоделась в главную героиню спектакля «Мастер и Маргарита».
Подписчики Екатерины были поражены скоростью ее преображения. Конечно, на видео все происходит в разы быстрее, но даже так полное перевоплощение дело не из легких. Для многих поклонников неожиданным стало и то, что актриса создает свой сценический образ практически самостоятельно. Климова отточенными движениями нанесла себе яркий макияж и накрутила кудри с минимальной помощью ассистентов. Подписчики сполна оценили навыки Екатерины и сделали ей множество комплиментов.
«Екатерина, Вы великолепны на любой скорости!» «Сама себе и визажист, и стилист, скорость электровеника.» «Классное преображение из милой женщины сразу в прекрасную демоническую леди…» «Отличное видео! Очень поднимает настроение! Сумасшедший ритм. Смотришь с улыбкой, которая не сходит с лица.» «А я думала что макияж в театре делает гримёр, а вы все сама!» Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) 23 Апр 2018 в 11:20 PDT  Екатерина Климова тщательно ухаживает за собой, что позволяет ей легко играет героинь намного младше нее. Поклонники не раз подмечали, насколько молодо выглядит актриса, а не так давно даже приняли ее за подружку-сверстницу 16-летней дочери. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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