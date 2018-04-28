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Подросток тяжело ранил себя кинжалом на школьном спектакле
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Подросток тяжело ранил себя кинжалом на школьном спектакле 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Иванове исполнявший роль Отелло школьник во время спектакля ранил себя кинжалом. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Инцидент произошел 23 апреля во время «Шекспировских чтений», 16-летний ученик на сцене ударил себя настоящим, а не бутафорским кинжалом — его из дома принесла учительница. Подросток был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.
В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности.
В середине марта стало известно, что в Петербурге семиклассник почти неделю прятал от родителей ножевую рану, полученную в школе на перемене. Он рассказал об инциденте старшим, когда рана от воткнутого в бедро лезвия нагноилась, и боль стала нестерпимой.
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