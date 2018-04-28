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В день рождения Пушкина в Екатеринбурге покажут спектакль «Пушкин»
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В день рождения Пушкина в Екатеринбурге покажут спектакль «Пушкин» 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге приезжает Сергей Безруков с труппой своего театра и спектаклем «Пушкин», который состоится на сцене Дворца молодежи. Показ состоится в день рождения великого русского поэта.
Театр Сергея Безрукова представляет свой взгляд на жизнь и судьбу Александра Сергеевича Пушкина. Действие спектакля охватывает большой период жизни поэта: со ссылки в Михайловское и приезда туда Пущина в 1825 году, до трагической дуэли в 1837-м.
«Слишком много лет отделяет нас от эпохи, когда жил поэт, и для многих он давно превратился в бронзовый памятник, в «классика русской литературы» из школьной программы. И потому для Сергея Безрукова было важно показать живого человека, со своими страстями, жизненными коллизиями — ведь именно они были тем материалом, из которого выросла его поэзия» — отмечают организаторы мероприятия.
Пушкин в спектакле — озорной, ранимый, страстно любящий друзей и ненавидящий врагов, острый на язык и скорый на дерзкий поступок, окруженный шпионами третьего отделения, «невыездной». Не желающий сносить унижения и готовый биться насмерть, чтобы отстоять свою честь.
«Хочется, чтобы зритель на нашем спектакле еще раз пережил смерть Пушкина, ощутил утрату. Когда переживаешь утрату человека со слезами на глазах — приближаешь его к себе. И Пушкин становится не запыленным томиком стихов, не «двойкой» по школьному сочинению, не памятником, а живым и близким человеком, за которого переживаешь», — считает Сергей Безруков.
Спектакль «Пушкин» с участие известного российского актера состоится на сцене Дворца молодежи в день рождения поэта — 6 июня. Начало в 19.00.
Подробности по телефону 253-23-06 или на сайте www.prconcert.ru.
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