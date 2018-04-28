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В Волгограде представят детские дневники времён войны
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В Волгограде представят детские дневники времён войны 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоградской областной библиотеке для молодёжи состоится встреча, на которой будет представлена «Детская книга войны. Дневники памяти».
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», в книгу вошли 35 дневников советских детей. Все они написаны в тылу, на оккупированных территориях, в гетто и концлагерях нацистской Германии, в блокадном Ленинграде и в Сталинграде под бомбёжками и обстрелами. Тексты воспоминаний прочтут молодые волгоградские поэты и студенты ВГИКа, отметили в областном комитете культуры. На мероприятии выступит известный волгоградский музыкант Сергей Каратунов, встречу проведет лауреат литературной премии имени Маргариты Агашиной поэт Ксения Ващенко. Отметим, книга «Детская книга войны. Дневники памяти» подготовлена журналистами издания «Аргументы и факты». Встреча пройдет по адресу улица Череповецкая, 1. Вход свободный. Справки по телефону 8 (8442) 94-45-44. Добавим, по воспоминаниям сталинградских детей в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре был создан спектакль «Украденное солнце». Ближайший показ постановки состоится 5 мая.
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