Дети российских военнослужащих в Приднестровье представили концерт

Театрализованный спектакль, в котором звучали пасхальные песнопения и христианская поэзия, прошёл в гарнизонном офицерском клубе и собрал более пятисот зрителей.

Перед военнослужащими Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) и членами их семей выступили с концертом воспитанники воскресной школы Архиерейского подворья святого апостола Андрея Первозванного.

Концерт прошёл в гарнизонном офицерском клубе и собрал более 500 зрителей. В качестве специальных гостей мероприятие посетили начальник ОГРВ ПРРМ и настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного.

Дети представили публике театрализованный спектакль, в котором звучали пасхальные песнопения и христианская поэзия.

Воспитанниками воскресной школы по большей мере являются дети православных российских военнослужащих, семьи которых посещают воскресные и праздничные богослужения.