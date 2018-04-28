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Дети российских военнослужащих в Приднестровье представили концерт
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Дети российских военнослужащих в Приднестровье представили концерт 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Театрализованный спектакль, в котором звучали пасхальные песнопения и христианская поэзия, прошёл в гарнизонном офицерском клубе и собрал более пятисот зрителей.
Перед военнослужащими Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) и членами их семей выступили с концертом воспитанники воскресной школы Архиерейского подворья святого апостола Андрея Первозванного.
Концерт прошёл в гарнизонном офицерском клубе и собрал более 500 зрителей. В качестве специальных гостей мероприятие посетили начальник ОГРВ ПРРМ и настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного.
Дети представили публике театрализованный спектакль, в котором звучали пасхальные песнопения и христианская поэзия.
Воспитанниками воскресной школы по большей мере являются дети православных российских военнослужащих, семьи которых посещают воскресные и праздничные богослужения.
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