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Павел Деревянко приветствовал проведение Года театра в России
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Павел Деревянко приветствовал проведение Года театра в России 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
«Это здорово. Это значит, что театр получит повышенное внимание со стороны государства», — сказал Деревянко газете ВЗГЛЯД, комментируя поддержку президентом Владимиром Путиным идеи объявить 2019 год в России Годом театра.
Актер театра и кино Павел Деревянко приветствовал идею объявить 2019 год — Годом театра. «Это здорово. Это значит, что театр получит повышенное внимание со стороны государства», — отметил он.
По его словам, многие театры сейчас выискивают средства на постановку спектаклей. «Официально урезаются бюджеты, нельзя привлекать дополнительные средства… Здорово, что будет Год театра», — сказал Деревянко.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 2019 год в России Годом театра. «Давайте так и сделаем — 2019 год объявим в России Годом театра», — заявил Путин на встрече с председателем Союза театральных деятелей России, художественным руководителем московского театра Et Cetera Александром Калягиным.
В ответ на это Калягин сказал, что «театральная общественность будет счастлива».
Глава государства отметил, что необходимо будет поработать над программой Года театра, и попросил представить ему соответствующие предложения.
«Помимо тех проблем, которые мы бы решили в театральный год, в Год театра, мы наметили бы какой-то путь и составили стратегический план до 2030 года», — подчеркнул Калягин.
Он представил главе государства трехстраничный перечень подходов к решению актуальных проблем театральной сферы. Перечисляя некоторые из них, он назвал необходимость ремонта зданий, вопросы образования, зарплат, технической базы.
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