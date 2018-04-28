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Народный артист России Александр Титель поставил в Минске оперу «Богема»
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Народный артист России Александр Титель поставил в Минске оперу «Богема» 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
Творческая команда во главе с Александром Тителем (главным режиссером одного из ведущих музыкальных театров Москвы) предложила новое качество работы и талантливой ответственности. По сути, полтора месяца командировки Тителя стали ярким мастер-классом, который по достоинству оценили коллеги во главе с генеральным директором белорусского Большого театра Владимиром Гридюшко. Конечно, такие спектакли — звездный час не только для ведущих солистов, но и для всей труппы.
Художественное решение «Богемы» (Юрий Устинов) впечатляло благодаря картинам Сутина и Дали, Малевича и Шагала, которые Павел Суворов с помощью компьютерной графики превратил в декорации спектакля.
Я — не музыкальный критик, а просто зритель, который старается не пропускать премьеры Тителя, будь они в Екатеринбурге или в Большом театре в Москве, тем более в его родном театре Станиславского и Немировича-Данченко.
Поэтому был счастливый вечер премьеры, был прием от имени генерального директора, на котором присутствовали многие известные в республике действующие лица во главе с вице-премьером.
2 мая Мими в премьерном спектакле поет Анна Налбандянц, мои минские друзья уже купили билеты и непременно пойдут послушать второй состав. Я слушала Марту Данусевич, аплодировала Клавдии Потемкиной в роли Мюзетты, искренне восхищалась мужскими голосами — есть кому петь в Минске Рудольфа и Марселя, Шонара и Коллена (Андрей Валентий). Кстати, последнего уже приглашают в Москву петь Хованского …
Благодарна коллеге, который в эти дни был в командировке в Минске с фотоаппаратом, и предлагает самые яркие впечатления от премьеры.
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