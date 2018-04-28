Народный артист России Александр Титель поставил в Минске оперу «Богема»

Творческая команда во главе с Александром Тителем (главным режиссером одного из ведущих музыкальных театров Москвы) предложила новое качество работы и талантливой ответственности. По сути, полтора месяца командировки Тителя стали ярким мастер-классом, который по достоинству оценили коллеги во главе с генеральным директором белорусского Большого театра Владимиром Гридюшко. Конечно, такие спектакли — звездный час не только для ведущих солистов, но и для всей труппы.

Художественное решение «Богемы» ( Юрий Устинов ) впечатляло благодаря картинам Сутина и Дали, Малевича и Шагала, которые Павел Суворов с помощью компьютерной графики превратил в декорации спектакля.

Я — не музыкальный критик, а просто зритель, который старается не пропускать премьеры Тителя, будь они в Екатеринбурге или в Большом театре в Москве, тем более в его родном театре Станиславского и Немировича-Данченко.

Поэтому был счастливый вечер премьеры, был прием от имени генерального директора, на котором присутствовали многие известные в республике действующие лица во главе с вице-премьером.

2 мая Мими в премьерном спектакле поет Анна Налбандянц , мои минские друзья уже купили билеты и непременно пойдут послушать второй состав. Я слушала Марту Данусевич, аплодировала Клавдии Потемкиной в роли Мюзетты, искренне восхищалась мужскими голосами — есть кому петь в Минске Рудольфа и Марселя, Шонара и Коллена ( Андрей Валентий ). Кстати, последнего уже приглашают в Москву петь Хованского …

Благодарна коллеге, который в эти дни был в командировке в Минске с фотоаппаратом, и предлагает самые яркие впечатления от премьеры.