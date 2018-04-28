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Владимир Путин подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года театра»
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Владимир Путин подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года театра» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Указ «О проведении в Российской Федерации Года театра» подписал президент России Владимир Путин.
— В целях дальнейшего развития театрального искусства постановляю провести в 2019 году в Российской Федерации Год театра, — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Согласно документу, до 1 июня 2018 года российское правительство обязано создать организационный комитет по проведению в стране года театра, утвердить его состав и обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.
Указ вступил в силу с момента его подписания.
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