В Китае состоится демонстрация видеоверсий классики балета в формате HD в исполнении московской балетной труппы Большого театра

Шанхай, 28 апреля / Синьхуа / — С 28-го апреля в Китае стартовала демонстрация видеоверсий пяти классических балетов в формате HD в исполнении балетной труппы московского Большого театра. Премьерный показ балета «Ромео и Джульетта» состоялся в шанхайском Международном танцевальном центре, а в скором времени во многих городах Китая пройдет демонстрация таких произведений, как «Травиата», «Укрощение строптивой», «Жизель», «Коппелия».

В последнее время мир охватила волна производства видеоверсий сценических выступлений высокой четкости. Использование высокотехнологических средств для съемок спектаклей и выступлений на сцене в формате фильма может способствовать их распространению и быстро превратиться в новый стиль мира искусств. Балетная труппа московского Большого театра также следит за тенденциями времени.

По словам главного редактора журнала «Балет» Сюй Цзюнь, кинофестиваль окажет определенное влияние на популяризацию балетного искусства. «У некоторых зрителей может возникнуть желание пойти в театр на балет после просмотра видеоверсии произведения и ознакомления с репертуаром», — отметила она.

Балетная труппа московского Большого театра пользуется большой славой по всему миру, она много раз приезжала в Китай с выступлениями. В частности, труппа побывала в Пекине в 1959 году с классикой балета — «Лебединым озером». -0-