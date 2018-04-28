Казакова рассказала о программе Года театра в России

В субботу, 28 апреля, во время встречи с председателем Союза театральных деятелей (СТД) России, художественным руководителем московского театра Et Cetera Александром Калягиным Президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 2019 год в России Годом театра.

В свою очередь Александр Калягин предложил в рамках Года театра не только заняться решением накопившихся проблем, но и составлением стратегического плана до 2030 года.

По словам Ольги Казаковой, в рамках Года театра планируется провести законодательные инициативы, программу мероприятий в регионах, а также социальную поддержку людей, которые работают в этой сфере. «Кроме того, большое внимание будет уделено вопросам образования, имеется ввиду обучению театральному искусству. Все эти вопросы будут выстроены в системную работу», — отметила депутат.

Одна из главных проблем, которая затрагивает большинство региональных театров — это изношенность технической базы, добавила она. По её словам, многие театры требуют текущего и капитального ремонта: нуждаются в обновлении сцена, гримёрки и зрительные залы, в большинстве случаев пора менять осветительную и звуковую технику, есть потребность в новых декорациях.

Ольга Казакова напомнила, что несколько лет назад в России прошёл Год культуры. Именно тогда власти смогли вплотную изучить проблемы, накопившиеся в культурной жизни страны и особенно, в театральной сфере. «Мы поняли, что там накопился огромный вал проблем. Сегодня решение этих проблем — задача регионов, но они сами не справляются, у них нет средств и организационных возможностей. Мы поняли, что нужен федеральный, масштабный проект. И Год театра — это такой проект», — пояснила парламентарий.

Она отметила также, что в настоящее время действует проект «Культура малой Родины», в рамках которого муниципальные и детские театры получают господдержку в «беспрецедентных масштабах». Однако для качественного рывка в развитии российского театра этого мало.

«Поддержка президентом инициативы по объявлению в России Года театра — это действительно «ура», это вызывает только положительные эмоции. Но настрой у нас на очень серьёзную работу», — заключила Ольга Казакова.