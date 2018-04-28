В Петербурге простятся с заслуженным артистом РФ Борисом Агешиным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Петербуржцы проводят в воскресенье в последний путь классика российской пантомимы, заслуженного артиста России Бориса Агешина, который скончался на 79-м году жизни. Гражданская панихида пройдет в Доме Кочневой ("Петербург-концерт"), сообщили ТАСС в пресс-службе этой концертной организации.

"Прощание с Борисом Агешиным начнется в 11 часов в Доме Кочневой. Он будет похоронен на Серафимовском кладбище", — сказала пресс-секретарь «Петербург-концерта» Юлия Чайка.

С горечью узнали о кончине своего коллеги петербургские «Лицедеи», которые начинали свой путь на сцену в пору его творческого расцвета.

"Борис Агешин — уникальный артист, мы все грустим, что его нет больше с нами. Очень жаль, что уходит это замечательное поколение наших старших коллег, которые много сделали в этом жанре и у которых мы многому научились. Но самое главное что он был, дарил людям радость своим искусством и оставил о себе добрую память", — отозвался на кончину Бориса Агешина артист, клоун-мим театра «Лицедеи» Леонид Лейкин

Борис Агешин работал в ансамбле «Дружба» с Александром Броневицким и Эдитой Пьехой, был артистом «Ленконцерта» (ныне — «Петербург-концерт»), много гастролировал по стране и за рубежом. Один из самых плодотворных этапов его творчества стала работа в театре «Эксперимент» под руководством Виктора Харитонова , где у артиста были свои спектакли — «Мим» и «Петербург» — по «Петербургским повестям» Николая Гоголя . Профессионалы отмечали его филигранную технику владения телом. Петербуржец снимался в фильмах «Улицы разбитых фонарей — 2» и «Жил-был артист».

У Бориса Агешина был долгий счастливый брак с актрисой театра «Балтийский дом», народной артисткой России Татьяной Пилецкой.