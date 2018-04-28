Музыкальный спектакль «Дюймовочка» покажут в культурном центре на Флотской

В субботу, 5 мая, в Культурном центре «Онежский» на Флотской улице юные воспитанники воскресной школы из Царского Села представят музыкальный спектакль «Дюймовочка». Об этом сообщили в пресс-службе Северного викариатства Московской городской епархии.

«Это чудесная театральная интерпретация всем известной сказки Андерсена «Дюймовочка». В спектакле звучит чудесная музыка. Специально для музыкальной сказки «Дюймовочка» были написаны авторские аранжировки популярных песен», — говорится в материале пресс-службы.

Кроме того, для посетителей центра откроется интерактивная выставка «Артефакты из мира любимых сказок», пройдут мастер-классы и беседа для родителей «Роль сказки в формировании личности ребенка». С подробным расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Показ спектакля начнется в 13.00. Вход свободный, приглашаются все желающие.

Напомним, Культурный центр «Онежский» расположен по адресу улица Флотская, дом 25. (мю)