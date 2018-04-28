Ещё
Музыкальный спектакль «Дюймовочка» покажут в культурном центре на Флотской
Далее:
Читайте также:
Ещё

Музыкальный спектакль «Дюймовочка» покажут в культурном центре на Флотской 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
В субботу, 5 мая, в Культурном центре «Онежский» на Флотской улице юные воспитанники воскресной школы из Царского Села представят музыкальный спектакль «Дюймовочка». Об этом сообщили в пресс-службе Северного викариатства Московской городской епархии.
«Это чудесная театральная интерпретация всем известной сказки Андерсена «Дюймовочка». В спектакле звучит чудесная музыка. Специально для музыкальной сказки «Дюймовочка» были написаны авторские аранжировки популярных песен», — говорится в материале пресс-службы.
Кроме того, для посетителей центра откроется интерактивная выставка «Артефакты из мира любимых сказок», пройдут мастер-классы и беседа для родителей «Роль сказки в формировании личности ребенка». С подробным расписанием можно ознакомиться по ссылке.
Показ спектакля начнется в 13.00. Вход свободный, приглашаются все желающие.
Напомним, Культурный центр «Онежский» расположен по адресу улица Флотская, дом 25. (мю)
Управа района Дмитровский города Москвы: последние новости
Военную драму представят актрисы студии «На Дмитровке» гостям Музея Есенина В «Онежском» на Флотской почтят память Гертруды Трояновой В музее САО откроется выставка армянских импрессионистов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущую спросили про дочь и вибратор38
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы54
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение