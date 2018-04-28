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Артисты исторического театра Молжаниновского показали работу об освоении космоса
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Артисты исторического театра Молжаниновского показали работу об освоении космоса 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В пятницу, 27 апреля, в «Школе Перспектива» для учащихся 10 «А» класса провели тематический урок, посвященный истории космонавтики. Школьники узнали, какой путь прошло человечество от мечтаний о звездах до исследования далеких галактик.
— А рассказ о соперничестве США и СССР за первенство в деле освоения космоса оживила сценка, поставленная активистами исторического театра, — рассказал представитель администрации школы.
В нестандартной форме ребята рассказали своим одноклассникам про миссию «Аполлон-13» — одну из наиболее драматичных страниц в истории соперников по космической гонке. (то)
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