Артисты исторического театра Молжаниновского показали работу об освоении космоса

В пятницу, 27 апреля, в «Школе Перспектива» для учащихся 10 «А» класса провели тематический урок, посвященный истории космонавтики. Школьники узнали, какой путь прошло человечество от мечтаний о звездах до исследования далеких галактик.

— А рассказ о соперничестве США и СССР за первенство в деле освоения космоса оживила сценка, поставленная активистами исторического театра, — рассказал представитель администрации школы.

В нестандартной форме ребята рассказали своим одноклассникам про миссию «Аполлон-13» — одну из наиболее драматичных страниц в истории соперников по космической гонке. (то)