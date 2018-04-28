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Камерный хор Астраханской государственной филармонии даст концерт в парке неподалеку от Хорошевки
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Камерный хор Астраханской государственной филармонии даст концерт в парке неподалеку от Хорошевки 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Камерный хор Астраханской государственной филармонии выступит на окружной площадке фестиваля «Московская весна ACappella» в среду, 2 мая. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
«Также в этот день на сцену выйдет вокальный ансамбль «Дирижабль», вокальный ансамбль Государственного академического музыкального театра Республики Крым и камерный хор «Хорал», — говорится в сообщении.
Концертная программа стартует в 14.00 и завершится в 17.30.
Напомним, окружная площадка фестиваля «Московская весна ACappella» расположена в парке на Новопесчаной, 12.
С подробным расписанием можно ознакомиться по ссылке: https://moscowseasons.com/ru/event/tantsuem-dzhaz-modern-i-balet-na-novopeschanoi-ulitse. (то)
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