Камерный хор Астраханской государственной филармонии даст концерт в парке неподалеку от Хорошевки

Камерный хор Астраханской государственной филармонии выступит на окружной площадке фестиваля «Московская весна ACappella» в среду, 2 мая. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

«Также в этот день на сцену выйдет вокальный ансамбль «Дирижабль», вокальный ансамбль Государственного академического музыкального театра Республики Крым и камерный хор «Хорал», — говорится в сообщении.

Концертная программа стартует в 14.00 и завершится в 17.30.

Напомним, окружная площадка фестиваля «Московская весна ACappella» расположена в парке на Новопесчаной, 12.

С подробным расписанием можно ознакомиться по ссылке: https://moscowseasons.com/ru/event/tantsuem-dzhaz-modern-i-balet-na-novopeschanoi-ulitse. (то)