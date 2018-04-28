Церемония вручения премии «Браво» прошла в Клубной системе

Театру-студии «Браво» исполнилось 10 лет. Этому событию Территориальная клубная система «Орехово» посвятила церемонию награждения «Премия „Браво-10 лет“.

Редактор газеты „Борисовские пруды“ лично присутствовала на торжестве и готова всем рассказать, какая она… эта первая премия „Браво“.

Знакомый холл ТКС „Орехово“ сегодня не узнать: дети в танцевальных костюмах бегают по коридору, нарядные гости стоят в очередь к фотографу. Все такое яркое, пестрое, веселое, задорное. И на моем лице сама собой появляется улыбка.

В зале уже темно — все готовится к началу. С трудом нахожу свободное место.

Бьют фанфары, и вот на сцене появляется они… актеры театра „Браво“ и Екатерина Давыдова — художественный руководитель, создатель театрального клуба. Выстроены парами, и это неспроста: они разыгрывают короткую репризу. История театра в диалогах из спектаклей.

Ведущий вечера Евгений Шугаев — почетный работник культуры Москвы — приветствует гостей:

— Сейчас мы сидим в зале, где все и происходит, — говорит он, — репетиции, спектакли. Здесь создается искусство. Десять лет успеха, десять лет перевоплощений, десять лет развития! Поздравляем театр „Браво“ с юбилеем!

В зале небольшое напряжение: все ждут главного момента — объявления победителей номинаций. Кто станет лучшим? Кто получит сегодня свое долгожданное „Браво“?

Кстати, „Браво“ это статуэтка, очень похожая на своего старшего брата — „Оскара“.

На сцене появляется заведующая филиалом „Борисово“ ТЦСО „Орехово“ Анна Вольская. Она впервые выступает в таком амплуа и не может скрыть волнения.

— Браво вам! И с первым маленьким юбилеем, — обращается она к артистам. — Перед началом торжественной церемонией прозвучал вопрос: „любим ли мы, пришедшие сюда, театр так, как любите его вы?“ Мой ответ такой: „конечно, да“. И пускай та сказка, которую вы здесь создаете, не заканчивается никогда.

Зато, к счастью, заканчивается ожидание: Анна вскрывает конверт с именем победителя в номинации „Лучшая женская роль второго плана“. И затаивший дыхание зал слышит имя. Актриса театра „Браво“ Наталья Давыдова

Победители получают свои заветные звания лучших: отрицательный герой, актерский дуэт, характерный актер, прорыв десятилетия и другие.

Имя победительницы в номинации „Лучшая главная женская роль“ — ею становится Евгения Попова — называет Заслуженная артистка России, актриса театра Ермоловой Наталья Селеверстова:

— Мне посчастливилось посмотреть спектакль „Овраг“, и я просто была поражена, — делится она со зрителями своими впечатлениями, — Я и плакала, и смеялась, и, действительно, переживала. Меня поразили дети своим серьезным отношением к работе. Они профессионально это делают, честно, так не играют даже многие артисты в серьезных театрах. Я просто потрясена! Какой огромный репертуар „Браво“, какие костюмы, декорации! Театр продолжает развиваться, расти. В этой комнате простой деревянный пол, кулиса — просто шторка. И каждый вечер эта „шторка“ открывается, и ребята, артисты, создают чудо.

На церемонии вручения премии происходит еще одно чудо — выступления нынешних артистов театра „Браво“. Зрителям дарят рок-композицию „Дикие гитары“, стихотворение „Дама сдавала в багаж“ и отрывок из пьесы Антона Чехова „Злой мальчик“, который стал первым спектаклем студии.

Все аплодируют, кто-то на задних рядах так растроган, что даже плачет.

Концерт окончен. Зажигается свет. И гости идут отведать юбилейного торта. Не немая сцена. Занавес.

Текст, фото и видео: Кира Убожкова