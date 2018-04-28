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Читку пьесы «Мать и дочь» устроят в культурном центре на улице Правды
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Читку пьесы «Мать и дочь» устроят в культурном центре на улице Правды 

Управа района Савеловский города Москвы 33 минуты назад
Фото: Управа района Беговой
В Культурном центре Фазиля Искандера, который действует при библиотеке № 36 на улице Правды, в субботу, 28 апреля, устроят вечер современной драматургии. Об этом сообщили в администрации библиотеки.
— Пройдет читка пьесы Людмилы Ансельм «Мать и дочь» в исполнении Ирины Мишиной, Алисы Телегиной, Дениса Сорокотягина. Также состоится моноспектакль Алисы Телегиной «Наташина мечта» по пьесе Ярославы Пулинович, — рассказал представитель библиотеки.
Начало в 19.00. Продолжительность — полтора часа. Возрастное ограничение 18+.
Адрес: улица Правды, 11/13. Вход свободный. (мю)
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