Читку пьесы «Мать и дочь» устроят в культурном центре на улице Правды 

В Культурном центре Фазиля Искандера, который действует при библиотеке № 36 на улице Правды, в субботу, 28 апреля, устроят вечер современной драматургии. Об этом сообщили в администрации библиотеки.
— Пройдет читка пьесы Людмилы Ансельм «Мать и дочь» в исполнении Ирины Мишиной, Алисы Телегиной, Дениса Сорокотягина. Также состоится моноспектакль Алисы Телегиной «Наташина мечта» по пьесе Ярославы Пулинович, — рассказал представитель библиотеки.
Начало в 19.00. Продолжительность — полтора часа. Возрастное ограничение 18+.
Адрес: улица Правды, 11/13. Вход свободный. (мю)