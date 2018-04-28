Ещё
Фокин: Год театра придаст импульс проведению театральной реформы в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фокин: Год театра придаст импульс проведению театральной реформы в России 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
«Я чрезвычайно поддерживаю решение о Годе театра, это даст всем нам ощутимую помощь при определенной работе и подходе. Я верю в то, что наш замечательный театр только обновится и получит новое ускорение», — сказал газете ВЗГЛЯД худрук Александринского театра Валерий Фокин по поводу решения Владимира Путина объявить 2019 год Годом театра.
Художественный руководитель Александринского театра в Санкт-Петербурге, член Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству Валерий Фокин приветствовал объявление 2019 года Годом театра.
«Это очень важная вещь. Мы уже давно стоим перед театральной реформой. У нас огромное количество проблем в театральной сфере. У нас очень много «мертвых» театров. Поголовно и механически убирать их нельзя. Значит, нужно думать, как реанимировать их, если это возможно. У нас огромное количество артистов на бессрочных контрактах, которые не дают возможности обновления трупп», — рассказал Фокин.
По его словам, подобная ситуация складывается по всей стране. «Нам нужно активно разбираться со всем этим. Год театра даст возможности театральным деятелям вместе с государством участвовать в этих организационно-творческих проблемах», — надеется он.
Фокин указал на множество нерешенных вопросов в правовой сфере. «Очень часто наши театральные деятели попадают в ситуации, которые доходят чуть ли не до криминала. У них просто нет других вариантов. Чтобы сделать спектакль, нужно проводить бесчисленные тендеры, конкурсы, идти на дикие ухищрения. Этих нарушений не должно быть. Следовательно, надо отрегулировать законы», — перечислил он.
По его словам, полно проблем с репертуарными, частными и антрепризными театрами, в том числе в театральном образовании. «Каково место экспериментального театра? Он должен поддерживаться государством? Это завтрашний день, это поисковый театр, который сейчас не приносит никаких доходов… Как участвовать в этом государству? С помощью грантов?» — задается вопросами Валерий Фокин.
Художественный руководитель Александринского театра добавил, что Год театра совпадает с проведением в Санкт-Петербурге Международной театральной олимпиады.
«Олимпиада будет представлять собой некий марафон театральных фестивалей России. Там будут участвовать лучшие спектакли Чеховского фестиваля, Золотой маски, лучшие спектакли национальных и зарубежных театров. Там будут проводиться мастер-классы, лекции. Это колоссальное событие для всего мира, тем более что в последний раз Театральная олимпиада проходила в 2001 году в Москве. Я чрезвычайно поддерживаю решение о Годе театра, это даст всем нам ощутимую помощь при определенной работе и подходе. Я верю в то, что наш замечательный театр только обновится и получит новое ускорение», — подытожил Валерий Фокин.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 2019 год в России Годом театра. «Давайте так и сделаем — 2019 год объявим в России Годом театра», — заявил Путин на встрече с председателем Союза театральных деятелей России, художественным руководителем московского театра Et Cetera Александром Калягиным.
В ответ на это Калягин сказал, что «театральная общественность будет счастлива».
Глава государства отметил, что необходимо будет поработать над программой Года театра, и попросил представить ему соответствующие предложения.
«Помимо тех проблем, которые мы бы решили в театральный год, в Год театра, мы наметили бы какой-то путь и составили стратегический план до 2030 года», — подчеркнул Калягин.
Он представил главе государства трехстраничный перечень подходов к решению актуальных проблем театральной сферы. Перечисляя некоторые из них, он назвал необходимость ремонта зданий, вопросы образования, зарплат, технической базы.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Известный оперный певец в московской школе ударил ребенка Директор театра Вахтангова: Внимание государства будет приковано к театральному делу Кремль анонсировал участие Путина в заседаниях по спорту и культуре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущую спросили про дочь и вибратор38
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы54
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
Новости партнеров
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение