Фокин: Год театра придаст импульс проведению театральной реформы в России

«Я чрезвычайно поддерживаю решение о Годе театра, это даст всем нам ощутимую помощь при определенной работе и подходе. Я верю в то, что наш замечательный театр только обновится и получит новое ускорение», — сказал газете ВЗГЛЯД худрук Александринского театра Валерий Фокин по поводу решения Владимира Путина объявить 2019 год Годом театра.

Художественный руководитель Александринского театра в Санкт-Петербурге, член Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству Валерий Фокин приветствовал объявление 2019 года Годом театра.

«Это очень важная вещь. Мы уже давно стоим перед театральной реформой. У нас огромное количество проблем в театральной сфере. У нас очень много «мертвых» театров. Поголовно и механически убирать их нельзя. Значит, нужно думать, как реанимировать их, если это возможно. У нас огромное количество артистов на бессрочных контрактах, которые не дают возможности обновления трупп», — рассказал Фокин.

По его словам, подобная ситуация складывается по всей стране. «Нам нужно активно разбираться со всем этим. Год театра даст возможности театральным деятелям вместе с государством участвовать в этих организационно-творческих проблемах», — надеется он.

Фокин указал на множество нерешенных вопросов в правовой сфере. «Очень часто наши театральные деятели попадают в ситуации, которые доходят чуть ли не до криминала. У них просто нет других вариантов. Чтобы сделать спектакль, нужно проводить бесчисленные тендеры, конкурсы, идти на дикие ухищрения. Этих нарушений не должно быть. Следовательно, надо отрегулировать законы», — перечислил он.

По его словам, полно проблем с репертуарными, частными и антрепризными театрами, в том числе в театральном образовании. «Каково место экспериментального театра? Он должен поддерживаться государством? Это завтрашний день, это поисковый театр, который сейчас не приносит никаких доходов… Как участвовать в этом государству? С помощью грантов?» — задается вопросами Валерий Фокин.

Художественный руководитель Александринского театра добавил, что Год театра совпадает с проведением в Санкт-Петербурге Международной театральной олимпиады.

«Олимпиада будет представлять собой некий марафон театральных фестивалей России. Там будут участвовать лучшие спектакли Чеховского фестиваля, Золотой маски, лучшие спектакли национальных и зарубежных театров. Там будут проводиться мастер-классы, лекции. Это колоссальное событие для всего мира, тем более что в последний раз Театральная олимпиада проходила в 2001 году в Москве. Я чрезвычайно поддерживаю решение о Годе театра, это даст всем нам ощутимую помощь при определенной работе и подходе. Я верю в то, что наш замечательный театр только обновится и получит новое ускорение», — подытожил Валерий Фокин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 2019 год в России Годом театра. «Давайте так и сделаем — 2019 год объявим в России Годом театра», — заявил Путин на встрече с председателем Союза театральных деятелей России, художественным руководителем московского театра Et Cetera Александром Калягиным

В ответ на это Калягин сказал, что «театральная общественность будет счастлива».

Глава государства отметил, что необходимо будет поработать над программой Года театра, и попросил представить ему соответствующие предложения.

«Помимо тех проблем, которые мы бы решили в театральный год, в Год театра, мы наметили бы какой-то путь и составили стратегический план до 2030 года», — подчеркнул Калягин.

Он представил главе государства трехстраничный перечень подходов к решению актуальных проблем театральной сферы. Перечисляя некоторые из них, он назвал необходимость ремонта зданий, вопросы образования, зарплат, технической базы.