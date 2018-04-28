1 мая парк «Фили» приглашает на День весны и труда

Парк «Фили» на Западе Москвы приглашает жителей ЗАО вместе встретить День весны и труда. Гостей праздника ждёт яркая атмосфера ретро, с красочными декорациями и мелодиями середины ХХ века. Чувственный концерт с участием Stereo Drive, Dezery и «Неоновый город» дополнят выступления кавер-групп и музыкальный спектакль театра «Музико».

«Наши посетители смогут окунуться в ностальгическое настроение», — поделился Азамат Чуков, исполняющий обязанности директора парка. Все желающее также примут участие в дворовых играх с аниматорами и мастер-классах «Умелые ручки».

События пройдут на главной сцене и площади семьи с 13:00 до 19:00.

1 мая в парке 50-летия Октября состоится «Бал цветов». Цветочные феи закружат гостей в танцевальном флешмобе и научат изготавливать яркие букеты из всевозможных материалов.

В парке Олимпийской деревни в этот день расскажут историю возникновения народного праздника. Зрители концертной программы узнают, как встречали Первомай с 60-х годов по наши дни.