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1 мая парк «Фили» приглашает на День весны и труда
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1 мая парк «Фили» приглашает на День весны и труда 

На Западе Москвы 40 минут назад
Фото: На Западе Москвы
Парк «Фили» на Западе Москвы приглашает жителей ЗАО вместе встретить День весны и труда. Гостей праздника ждёт яркая атмосфера ретро, с красочными декорациями и мелодиями середины ХХ века. Чувственный концерт с участием Stereo Drive, Dezery и «Неоновый город» дополнят выступления кавер-групп и музыкальный спектакль театра «Музико».
«Наши посетители смогут окунуться в ностальгическое настроение», — поделился Азамат Чуков, исполняющий обязанности директора парка. Все желающее также примут участие в дворовых играх с аниматорами и мастер-классах «Умелые ручки».
События пройдут на главной сцене и площади семьи с 13:00 до 19:00.
1 мая в парке 50-летия Октября состоится «Бал цветов». Цветочные феи закружат гостей в танцевальном флешмобе и научат изготавливать яркие букеты из всевозможных материалов.
В парке Олимпийской деревни в этот день расскажут историю возникновения народного праздника. Зрители концертной программы узнают, как встречали Первомай с 60-х годов по наши дни.
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