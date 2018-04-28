Красочный театральный фестиваль провели в Троицке 

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На базе Троицкого Центра культуры и творчества 25 апреля состоялся театральный фестиваль «Эхо Турандот». В нем приняли участие более пяти коллективов из городского округа.
— В этот день зрители и жюри смогли насладиться потрясающей игрой актеров. На сцене выступили почти все театральные кружки Троицка. В этом году фестиваль состоялся среди ребят школьного возраста. С каждым разом участников становится все больше, — прокомментировали в Троицком Центре культуры и творчества.
В рамках конкурса коллективы представили сразу несколько номеров. Каждый из них длился около десяти минут.
В конце состоялась церемония награждения.