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Красочный театральный фестиваль провели в Троицке
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Красочный театральный фестиваль провели в Троицке 

Префектура ТиНАО города Москвы 23 минуты назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
На базе Троицкого Центра культуры и творчества 25 апреля состоялся театральный фестиваль «Эхо Турандот». В нем приняли участие более пяти коллективов из городского округа.
— В этот день зрители и жюри смогли насладиться потрясающей игрой актеров. На сцене выступили почти все театральные кружки Троицка. В этом году фестиваль состоялся среди ребят школьного возраста. С каждым разом участников становится все больше, — прокомментировали в Троицком Центре культуры и творчества.
В рамках конкурса коллективы представили сразу несколько номеров. Каждый из них длился около десяти минут.
В конце состоялась церемония награждения.
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