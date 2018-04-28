Директор «Золотой Маски» рассказала, чего ожидает от Года театра

Ранее сообщалось, что в субботу председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным высказал пожелание сделать 2019 год в России Годом театра. Президент эту идею поддержал.

"Мы давно этого ждали, говорили об этом еще два года назад. Я очень надеюсь, что Год театра станет решающим и очень серьезным для всех нас, кто работает в театре, что будут внесены поправки в законодательство, с которым мы боремся все время. Для всех Год театра принесет какую-то пользу явно", — сказала РИА Новости Ревякина.

Она отметила, что для фестиваля «Золотая маска» 2019 год будет радостным. «Мы отмечем юбилей — 25-летие фестиваля. И еще я очень надеюсь, что дело „Седьмой студии“ все-таки завершится, и наши коллеги смогут работать», — добавила Ревякина.

"Золотая маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.