Безруков: театр должен стать местом семейного отдыха 

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Актер театра и кино Сергей Безруков надеется, что театры в будущем году станут местом семейного отдыха. Об этом он сказал корреспонденту ТАСС.
"Театр выполняет огромную просветительскую и воспитательную функцию, а потому он должен быть доступным, должен быть комфортным.
Театр мог бы стать любимым местом для семейного досуга, ведь в отличие от кино театр — живое искусство, которое происходит здесь и сейчас, и каждый спектакль по-своему неповторим", — отметил актер.
Безруков добавил, что многие театры нуждаются в ремонте. «Нельзя говорить о высоком, когда кресла разваливаются и облезает штукатурка на порталах,
многие театральные здания, особенно в регионах, отчаянно нуждаются в капитальном ремонте», — подчеркнул он.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2019 году в РФ Года театра. Инициатором идеи выступал в том числе художественный руководитель театра Et Cetera, глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин.