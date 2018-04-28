Безруков: театр должен стать местом семейного отдыха

МОСКВА, 28 апреля. / ТАСС /. Актер театра и кино Сергей Безруков надеется, что театры в будущем году станут местом семейного отдыха. Об этом он сказал корреспонденту ТАСС.

"Театр выполняет огромную просветительскую и воспитательную функцию, а потому он должен быть доступным, должен быть комфортным.

Театр мог бы стать любимым местом для семейного досуга, ведь в отличие от кино театр — живое искусство, которое происходит здесь и сейчас, и каждый спектакль по-своему неповторим", — отметил актер.

Безруков добавил, что многие театры нуждаются в ремонте. «Нельзя говорить о высоком, когда кресла разваливаются и облезает штукатурка на порталах,

многие театральные здания, особенно в регионах, отчаянно нуждаются в капитальном ремонте», — подчеркнул он.