В Тольятти зажглась «Золотая Рампа»

Знакомые всем произведения Николая Гоголя — в необычном исполнении театра «Шумим» города Омск. В одной постановке смешаны «Ночь перед Рождеством», " Тарас Бульба ", «Невский проспект», а также переписка русского классика с друзьями. По словам режиссера постановки «Игра в Го…» Анны Козловской , времени на подготовку сцены в Тольятти было мало, так как приехали на фестиваль совсем недавно.

На V всероссийском конкурсе-фестивале детских и молодежных театральных коллективов «Волшебная рампа — 2018» около 300 детей со всей России показывают свои театральные представления. За пять дней работы конкурса членам жюри предстоит оценить 28 спектаклей.

В рамках конкурса «Волшебная рампа» во Дворце детского и юношеского творчества впервые проходит еще один фестиваль, только среди лиц с ограниченными возможностями здоровья — «Красно-белый Кот». Для этих детей создают особые условия для выступления. Вместо большой сцены — камерная. Но даже в небольшом помещении можно рассказать целые истории, уверены организаторы.

Финальные спектакли пройдут 30 апреля. В этот же день объявят победителей. Генеральный партнер мероприятия — телерадиокомпания «ГУБЕРНИЯ».