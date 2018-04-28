Ещё
В Тольятти зажглась «Золотая Рампа»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тольятти зажглась «Золотая Рампа» 

ТРК Губерния 47 минут назад
Знакомые всем произведения Николая Гоголя — в необычном исполнении театра «Шумим» города Омск. В одной постановке смешаны «Ночь перед Рождеством», "Тарас Бульба", «Невский проспект», а также переписка русского классика с друзьями. По словам режиссера постановки «Игра в Го…» Анны Козловской, времени на подготовку сцены в Тольятти было мало, так как приехали на фестиваль совсем недавно.
На V всероссийском конкурсе-фестивале детских и молодежных театральных коллективов «Волшебная рампа — 2018» около 300 детей со всей России показывают свои театральные представления. За пять дней работы конкурса членам жюри предстоит оценить 28 спектаклей.
В рамках конкурса «Волшебная рампа» во Дворце детского и юношеского творчества впервые проходит еще один фестиваль, только среди лиц с ограниченными возможностями здоровья — «Красно-белый Кот». Для этих детей создают особые условия для выступления. Вместо большой сцены — камерная. Но даже в небольшом помещении можно рассказать целые истории, уверены организаторы.
Финальные спектакли пройдут 30 апреля. В этот же день объявят победителей. Генеральный партнер мероприятия — телерадиокомпания «ГУБЕРНИЯ».
ТРК Губерния: последние новости
Премьера оперы "Кармен" состоялась на сцене Самарского театра оперы и балета Театральный фестиваль "Созвездие" в пятый раз собрал в Самаре людей с ограниченными возможностями Выпустили в срок: в Самарском драмтеатре состоялась премьера "Корсиканки"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы54
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Киноляпы, которые никто не замечал24
Ведущую спросили про дочь и вибратор39
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение