Санкт-Петербургская «Академия танца Бориса Эйфмана» ищет таланты в Екатеринбурге

Санкт-Петербургская «Академия танца Бориса Эйфмана » ищет юных талантливых танцоров в Екатеринбурге, чтобы предоставить им возможность поступить в академию и получить общее образование и профессиональную хореографическую подготовку по инновационной системе.

По окончании балетного училища ученикам выдается диплом о среднем профессиональном образовании «Артист балета, преподаватель». Уникальность обучения в академии заключается в интеграции традиций классического балетного искусства в концепцию современной мировой хореографии. Комплекс специальных дисциплин позволяет воспитать универсальных балетных танцовщиков 21 века, владеющих разными техниками танца, максимально востребованных в труппах ведущих российских и зарубежных театров.

«Академия танца — социальный проект. Не все могут позволить себе приехать в Санкт-Петербург на просмотр. Поэтому мы устраиваем выездные отборы, где отмечаем детей, которые могли бы успешно пройти вступительные экзамены уже непосредственно в Санкт-Петербурге вместе с остальными приглашенными кандидатами со всей России», — отметил заведующий отделом по организации и проведению конкурсов «Академии танца Бориса Эйфмана» народный артист России Альберт Галичанин.

Отметим, что обучение, проживание, а также официальная форма и костюмы для всех учеников академии предоставляются бесплатно. Академия танца Бориса Эйфмана — единственное хореографическое училище в России, которое принимает детей с семи лет. На сегодняшний день в академии обучаются 280 воспитанников, 125 человек из которых приехали из разных регионов в России и живут в интернате.

Просмотр состоится 29 апреля в 15:30 в Уральском горном университете (переулок Университетский,7). На него приглашаются дети в возрасте от шести до 11 лет. Организаторы обращают внимание на требования к форме одежды: необходим купальник или короткие шорты и майка, чешки или балетные туфли. Просмотр включает в себя оценку пропорций фигуры и физических данных ребенка: гибкость, растяжку, подъем стопы, выворотность.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по телефону +7 (812) 988-57-19, Ирина Валерьевна Астапенкова