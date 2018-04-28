Звезда «Бригады» разнял драку разгоряченных поклонников

Дмитрию Дюжеву пришлось разнимать драку после своего спектакля в Казахстане. Потасовка произошла за кулисами. Как сообщается, на 17-летнего поклонника артиста набросился охранник арт-центра.

В кадре — не участники театральной труппы и не киноактеры, снимающиеся в остросюжетной сцене для нового боевика. Ожесточенное противостояние охранника актюбинского арт-центра и 17-летнего подростка развернулось после моноспектакля " Евгений Онегин ", с которым российский артист Дмитрий Дюжев 20 апреля выступал в Казахстане.

"Мой администратор, зовут её Жанна, пошла туда вместе со своим сыном — 17-летним подростком. Естественно, она лично договорилась с Дюжевым, что после спектакля подойдет, и сын ее сделает селфи, возьмет автограф. Когда они после спектакля прошли за кулисы, возник конфликт. На нее наехали охранники. И под предлогом того, что директор лично приказал не подпускать их к Дюжеву, они начали их выгонять на улицу", — рассказал директор арт-центра «Актобе» Есенгельды Дуйсенбаев.

Как выяснилось, конфликт между директором арт-центра и руководством филармонии, в чьем ведомстве и находится этот концертный зал, назревает уже не первый день. Есенгельды Дуйсенбаев утверждает: все три организованных им мероприятия были под угрозой срыва из-за неприязненного отношения филармонии. А нападение охранника на сына администратора — финальный аккорд этой драмы.

"Охранники обматерили подростка, завязалась потасовка. И кончилось тем, что они его жестоко избили, прямо сидели на нем и избивали. Сломали переносицу, подозрение на перелом глазницы и соответственно сотрясение мозга", — говорит Дуйсенбаев.

С Казахстаном у Дюжева особая связь. Ведь там когда-то жили его родители. Еще до драки, стоя на сцене после спектакля, актер горячо благодарил актюбинцев за их гостеприимство. О закулисном инциденте звезда «Бригады» в своем Instagram написал в проброс: мол, дерущихся он разнял, все вместе они сфотографировались и были счастливы. Правда, вместо фото счастливых зрителей выложил кадр фасада самого арт-центра.

— Я успел сделать все возможное, чтобы не усугубить ситуацию и, так сказать, наоборот, вырвался к людям, минуя людей, которые хотели меня оградить от этого конфликта. Я побежал вперед для того, чтобы люди не навредили друг другу, чтобы все было мирно и хорошо. Моей причины там не было, там получилось, что кто-то кого-то оскорбил — по своим причинам, не относящимся ко мне. Но, увидев меня, люди, конечно, расплылись, и все закончилось мирно, сфотографировались и разошлись.

Как сообщают местные СМИ, прорваться к Дюжеву за автографом было непросто. Но причина в этом не сам артист, а все то же высшее руководство филармонии, по неизвестной причине препятствующее контакту благодарных зрителей со своим кумиром. Ведь в этот раз любимец публики определенно — герой положительный.