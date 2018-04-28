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Ставрополь приобщится ко всемирному танцевальному движению
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Ставрополь приобщится ко всемирному танцевальному движению 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Дата приурочена ко дню рождения основоположника современного балета, выдающегося французского хореографа 18-го века Жан-Жоржа Новерра, автора «Писем о танце и балетах».
Празднование профессионального дня служителей Терпсихоры пройдёт в стенах Дворца детского творчества при участии делегации Международного совета по танцам при ЮНЕСКО, в состав которой вошли представители Северо-Кавказской и Парижской секций совета: народная артистка России, профессор Северо-Кавказского государственного института искусств Наталья Гасташева (Нальчик); президент международной культурной ассоциации «Глория дель Арте» Юлия Лозовая-Бенетти (Париж); Константин Контожианнис (Париж); депутат Ставропольской городской думы Алексей Стаценко; руководитель танцевально-спортивного клуба «Антайс» Сергей Остапенко (Ставрополь); художественный руководитель творческого объединения «Птицы счастья» Наталья Глушакова (Нальчик).
На сцене ДДТ выступят учащиеся хореографической школы города Ставрополя и образцовый детский ансамбль танца «РАДУГА». Воспитанники почётного деятеля искусств Ставропольского края, заслуженного работника культуры Российской Федерации и лауреата международных конкурсов Александра Винниченко продемонстрируют свой творческий талант, покажут зрителям красивые образы и композиции. Организаторы мероприятия приглашают жителей краевой столицы, поклонников и ценителей высокого искусства посетить праздничный концерт «Танец собирает друзей».
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