Ставрополь приобщится ко всемирному танцевальному движению

Дата приурочена ко дню рождения основоположника современного балета, выдающегося французского хореографа 18-го века Жан-Жоржа Новерра, автора «Писем о танце и балетах».

Празднование профессионального дня служителей Терпсихоры пройдёт в стенах Дворца детского творчества при участии делегации Международного совета по танцам при ЮНЕСКО , в состав которой вошли представители Северо-Кавказской и Парижской секций совета: народная артистка России, профессор Северо-Кавказского государственного института искусств Наталья Гасташева (Нальчик); президент международной культурной ассоциации «Глория дель Арте» Юлия Лозовая-Бенетти (Париж); Константин Контожианнис (Париж); депутат Ставропольской городской думы Алексей Стаценко ; руководитель танцевально-спортивного клуба «Антайс» Сергей Остапенко (Ставрополь); художественный руководитель творческого объединения «Птицы счастья» Наталья Глушакова (Нальчик).

На сцене ДДТ выступят учащиеся хореографической школы города Ставрополя и образцовый детский ансамбль танца «РАДУГА». Воспитанники почётного деятеля искусств Ставропольского края, заслуженного работника культуры Российской Федерации и лауреата международных конкурсов Александра Винниченко продемонстрируют свой творческий талант, покажут зрителям красивые образы и композиции. Организаторы мероприятия приглашают жителей краевой столицы, поклонников и ценителей высокого искусства посетить праздничный концерт «Танец собирает друзей».