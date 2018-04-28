Гендир Большого театра рассчитывает, что Год культуры подарит праздник

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости . Генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассчитывает, что 2019 год, который будет объявлен Годом Театра, подарит праздник зрителям и так будут решены наболевшие цеховые проблемы.

На встрече с президентом РФ председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин предложил президенту РФ Владимиру Путину объявить 2019 год Годом театра. Президент предложение поддержал.

"Мне кажется, что это очень радостное решение — объявить в 2019 году Год театра. Мне кажется, что, в первую очередь, это должно стать праздником — вниманием к театру зрителей. А для профессионального сообщества — это возможность в этот год сосредоточить внимание на тех проблемах, которые есть сегодня в театральной отрасли и их необходимо решать", — сказал РИА Новости Владимир Урин.

Урин отметил, что пользуясь вниманием государства к театральным вопросам, коллеги по цеху постараются их разрешить.

"Я думаю — это очень важно, в Год кино было сделано очень много, внимание было обращено к кинематографу, были добавлены средства на развитие кино", — сказал Урин.

Гендиректор Большого театра отметил, что есть еще 8 месяцев для подготовки к Году театра.

".. Чтобы сделать 2019 год праздником общения театра со зрителем. И я надеюсь, что государство обратит внимание на проблемы, которые существуют и необходимость их решения", — сказал Урин