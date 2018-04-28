Театр Российской Армии приглашает на премьеру спектакля «Дом под снос»

Театр Российской Армии 14,15, 25 и 31 мая приглашает на премьеру спектакля «Дом под снос». Это второе обращение режиссера Андрея Бадулина к творчеству драматурга Анатолия Крыма . На этот раз — к его комедии «Дом под снос» («Постель брать будем?»).

По замыслу режиссера спектакль «Дом под снос» составляет драматическую дилогию со спектаклем «Старомодная комедия» по пьесе Алексея Арбузова . Эти два спектакля можно соединить смысловой дугой и основной мыслью: «Человек не может один — для одинокого весь мир пустыня». Зрители вновь встретятся с народной артисткой России Алиной Покровской и артистом театра Сергеем Колесниковым, а также помогающим им Вадимом Караваевым.

Действие разворачивается в сегодняшние дни. Все реалии происходящего знакомы каждому, будь то отношения поколений или пресловутый квартирный вопрос.

Старый холостяк, бывший железнодорожник Степан Николаевич и пенсионерка-учительница Софья Александровна встретятся далеко не в самый лучший период своей жизни и не совсем по своей воле. Добрый сын решил, что отцу нужно жениться. А заботливая дочь, предварительно приватизировав квартиру мамы, решила прописать ее к одинокому пенсионеру в пятиэтажную «хрущёвку», чтобы в процессе реновации та получила однокомнатную квартиру… Сохраним интригу до конца. Можно добавить лишь, что сюжет спектакля закручен очень лихо и изобретательно, а диалоги прописаны ярко и остроумно.

Динамику и остроту происходящего в спектакле усиливают изящные костюмы дважды номинанта «Золотой маски» Марины Вольской и чарующая музыка Рубена Затикяна

Режиссер-постановщик — Андрей Бадулин;

композитор — Рубен Затикян;