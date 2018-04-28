Петербургский Упсала-цирк получил премию «Арлекин» за лучший детский спектакль «Я Басе»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Петербургский «Упсала-цирк» удостоен Российской национальной театральной премии «Арлекин» за лучший детский спектакль на российский сцене — «Я Басе». Об этом сообщил председатель жюри, московский режиссер и педагог Сергей Казарновский на церемонии награждения лауреатов, которая состоялась в субботу на сцене театра «Зазеркалье» в Санкт-Петербурге.

"Я Басе" — спектакль, решенный в жанре поэтического цирка, подобравшего театральный ключ к хокку классика японской поэзии Мацуо Басе. «Каждый театр, участвовавший в конкурсе, желал победить, и мы очень серьезно обсуждали — без крови, правда, обошлось — прежде чем приняли свое решение. Лучшим спектаклем национальной премии „Арлекин“ назван спектакль „Я Басе“ режиссера Яны Туминой », — объявил со сцены Казарновский.

Автор проекта и постановщик спектакля Яна Тумина сообщила, что следующей ее работой будет спектакль по картинам грузинского художника-примитивиста Нико Пиросмани. По традиции фестиваль поощряет лучшую работу денежной премией, которая должна быть потрачена на новую постановку. В нынешнем году размер этой награды впервые увеличен более чем в три раза — с 300 тысяч рублей до одного миллиона.

В том, что выбор жюри был единодушным, свидетельствует и набор наград за этот спектакль по разным номинациям. Так, за лучшую режиссерскую работу в спектакле «Я Басе» награждены Яна Тумина и ее соавтор по проекту Александр Балсанов . Премии получили также участники этой постановки — художник по свету Яна Бойцова и композитор Анатолий Гонье.

Лауреаты по номинациям

Сразу несколько наград завоевала и еще одна постановка петербуржцев — участников спектакля «Птицы» по мотивам русских народных сказок в Театре имени Ленсовета. Две премии — за сценографию и костюмы присуждены художнику Марии Лукка. За музыкальное оформление спектакля награждена Елизавета Бородулина, за пластическое решение — Римма Саркисян . А за лучшую женскую роль отмечена София Никифорова

Лучшим актерским ансамблем признаны участники спектакля «Сказка о попе и о работнике его балде» Национального театра Республики Корея, завоевавшего «Арлекин» в минувшем году. А постановщик этого «приключения в формате молодежной тусовки» Вячеслав Поляков поощрен творческой командировкой.

Приз зрительских симпатий (театр — глазами детей) увезут в Екатеринбург создатели балета-фантазии «Снежная королева» Муниципального театра балета «Щелкунчик». Ассоциация театральных критиков России наградила своим призом спектакль Гоголь-центра (Москва) «Море деревьев», показанный вне конкурса.

Фестиваль «Арлекин» проходил в Петербурге в пятнадцатый раз и собрал обширную программу из конкурсных и внеконкурсных спектаклей, мастер-классов, лабораторий и презентаций нетрадиционных театральных пространств.