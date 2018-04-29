Уральский балет «Снежная королева» взял приз зрительских симпатий известной театральной премии

Екатеринбургский театр балета «Щелкунчик» завоевал приз зрительских симпатий на Российской национальной театральной премии «Арлекин» за балет-фантазию «Снежная королева» в номинации «театр-глазами детей». Церемонии награждения лауреатов прошла вчера на сцене театра «Зазеркалье» в Санкт-Петербурге.

26 апреля екатеринбургская труппа участвовала в одноименном фестивале и выступила со своим балетом на большой сцене «Молодежного театра на Фонтанке». Хореограф-постановщик — Петр Базарон . А 28 апреля, в субботу, получила приз зрительских симпатий из рук председателя жюри, московского режиссера и педагога Сергея Казарновского.

Фестиваль и премия «Арлекин» проходили в Санкт-Петербурге в пятнадцатый раз. Они включили в себя конкурсные и внеконкурсные спектакли, мастер-классы, лаборатории и презентации нетрадиционных театральных пространств.

Для уральских театров этот апрель оказался удачным на премии. Сначала в столицу Урала уехали четыре «Золотые маски». А затем екатеринбургский спектакль о тоталитаризме взял гран-при престижной премии.