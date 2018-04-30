Девочки ‐ такие девочки. Мотоциклистки во Владивостоке

В столице Приморского края 29 апреля байкерши со всего региона устроили мотопробег, приуроченный к Международному Дню Мотоциклистки. Массовый заезд организовало мотосообщество «Steel cats». Об этом сообщило РИА VladNews.

Мотопробег проходит во Владивостоке уже шестой год подряд.

Здесь мы не придерживаемся взглядов на то, мужское это или женское. Мы просто хотим путешествовать. Это свобода движения, свобода перемещения — это в принципе свобода. Поэтому у нас нет стремления показать, что мы круче или сильнее. Нам просто это нравится

— Анастасия Размахнина, президент мотосообщество «Steel cats».

Маршрут колонны мотоциклисток прошел от Третьей Рабочей до Театра оперы и балета Владивостока и завершился у Стелы Владивостока.

Есть девушки-гонщицы, девушки-боксеры, футболисты, баскетболисты. Вот нам нравятся мотоциклы. есть у нас девушки, которые сами свои мотоциклы обслуживают и ремонтируют. А есть те, кто просто катаются и обслуживаются либо в мастерских, либо супруг помогает… Так что по большей части у нас девочки — это девочки»

— Анастасия Размахнина.

Мотосезон в Московской области стартовал 21 апреля.