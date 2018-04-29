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Артисты драматического театра ТОФ посетили с выездным концертом Владивостокский филиал Нахимовского военно-морского училища
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Артисты драматического театра ТОФ посетили с выездным концертом Владивостокский филиал Нахимовского военно-морского училища 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Актёры поделились с нахимовцами воспоминаниями о том, как сами были участниками похода памяти по местам боевой славы, жили на большом десантном корабле и смогли оценить, что такое настоящая флотская служба.
Коллектив драматического театра Тихоокеанского флота побывал с выездным концертом в гостях у воспитанников Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища.
Среди актёров посетивших НВМУ Сергей Гончарук, которому довелось в образе Петра Первого принимать участие в церемонии торжественного открытия Владивостокского кадетского училища в 2014 году и напутствовать первых владивостоксих нахимовцев. В этот раз он и его коллеги приехали в НВМУ с шефской программой, призванной поднять боевой дух мальчишек: в августе им предстоит первый большой учебный морской поход. Артисты под гитару исполнили вместе с ребятами песни о России и Военно-Морском Флоте.
Актёры поделились с нахимовцами воспоминаниями о том, как сами были участниками похода памяти по местам боевой славы, жили на большом десантном корабле и смогли оценить, что такое настоящая флотская служба. Гости познакомились с условиями жизни ребят, осмотрели учебные классы, побеседовали с руководством и преподавателями учебного заведения.
Увидеться вновь договорились уже осенью, когда мальчишки вернутся из дальнего плавания, а актёры откроют юбилейный театральный сезон — в этом году театру ТОФ исполняется 85 лет.
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