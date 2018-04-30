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Хиты мировых мюзиклов представят в парке «Зарядье» в рамках «Московской весны A Cappella»
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Хиты мировых мюзиклов представят в парке «Зарядье» в рамках «Московской весны A Cappella» 

РИАМО 37 минут назад
Фото: РИАМО
Программа «Хиты мировых мюзиклов» пройдет в парке «Зарядье» в рамках фестиваля «Московская весна A Cappella», она объединила самые известные номера из легендарных мюзиклов, среди которых «Призрак оперы», «Иисус Христос — суперзвезда» и «Кошки», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных мероприятий «Московской сезоны».
«Проект «Хиты мировых мюзиклов» будет представлен 2, 3, 5 и 7 мая в 20:00 в парке «Зарядье». Этот проект — увлекательное путешествие, в рамках которого зрители услышат самые известные и давно ставшие любимыми номера из легендарных мюзиклов. В программу включены композиции из самых знаменитых бродвейских и лондонских постановок — «Кошки», «Призрак оперы», «Вестсайдская история», «Моя прекрасная леди», бессмертной рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», постановок, в основу которых легли композиции групп Queen и ABBA», — отмечается в сообщении.
Создатели программы выстроили драматургию и постарались провести познавательное путешествие не только по разным жанрам (классика, рок, джаз, диско) и самым популярным номерам из мюзиклов, но и подобрали их так, чтобы каждый номер помогал по-новому увидеть мюзиклы и оценить красоту музыки и исполнения.
В столице проходит второй по счету международный вокальный фестиваль «Московская весна A Cappella». С 27 апреля по 9 мая посетителей ждут сотни концертов от лучших вокалистов со всего мира, а также мюзиклы, мастер-классы по вокалу и другие развлечения.
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