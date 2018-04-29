Мюзикл из книги рекордов России покажут в Москве в воскресенье

В столичном парке «Зарядье» в воскресенье покажут мюзикл «Лукоморье», который вошел в книгу рекордов России, мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Московская весна A Cappella», говорится в сообщении оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Сцена в парке «Зарядье» 29 апреля превратится в сказочный лес, населенный добрыми волшебниками, смелыми богатырями и русскими красавицами. В рамках фестиваля «Московская весна A Cappella» в 19:00 здесь начнется показ мюзикла «Лукоморье», который подготовил продюсерский центр «Триумф», — говорится в сообщении.

Зрители попадут в таинственный, сказочный мир, где Кощей Бессмертный летает, поет, пританцовывает и даже не упускает возможности пошутить вместе с Лешим, Кот Ученый улыбается зрителям, а Василиса Премудрая зажигательно танцует тверк.

«Эта постановка уже вошла в книгу рекордов России как первый национальный мюзикл с русским либретто. Спектакль уже увидели миллионы зрителей, однако мюзикл в интерьерах парка «Зарядье» сделает этот вечер незабываемым не только для детей, но и для взрослых», — уточняется в материале.

В мюзикле «Лукоморье» легко и просто сочетается бессмертная классика и современные технологии. Оригинальные спецэффекты моментально превращают сцену в волшебный мир: вот зрители были рядом с зеленым дубом в таинственном лесу, где живет сказочный волшебник, и тут же моментально переместились в мрачное подземелье Кощея; логово Бабы Яги буквально за секунды превращается в Царство цветов.

Все злодеи в этом мюзикле не совсем обычные: они хоть и стараются помешать добрым героям, но все равно остаются обаятельными, забавными и по-сказочному наивными.

На площадках фестиваля «Московская весна A Cappella» каждый день можно посмотреть и послушать мюзиклы, многие из которых поставлены на популярные русские сказочные сюжеты.

В столице проходит второй по счету международный вокальный фестиваль «Московская весна A Cappella». С 27 апреля по 9 мая посетителей ждут сотни концертов от лучших вокалистов со всего мира, а также мюзиклы, мастер-классы по вокалу и другие развлечения.