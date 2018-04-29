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Мюзикл «Лукоморье» в воскресенье покажут в парке «Зарядье»
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Мюзикл «Лукоморье» в воскресенье покажут в парке «Зарядье» 

Мир24 2 часа назад
Мюзикл «Лукоморье», вошедший в Книгу рекордов России, покажут в воскресенье в московском парке «Зарядье» в рамках фестиваля «Московская весна».
Как сообщает РИА «Новости», постановка стала первым национальным мюзиклом с русским либретто. Сцена в парке превратится в сказочный лес, «населенный волшебниками, богатырями и русскими красавицами».
«В «Лукоморье» оживут персонажи любимых с детства сказок: порадует своим голос Кот Ученый, Кощей Бессмертный не только споет, но и даже станцует, на сцене появятся пугающие головы дракона, оживут и расскажут о себе наделенные музыкальными талантами обитатели сказочного леса», — уточнили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
Всего в Москве на время фестиваля работает более 60 творческих площадок. Певцы и артисты из 16 стран, в том числе из США, Италии, Франции и Великобритании, выступают на крышах, балконах и лестницах городских скверов. Начавшийся 27 апреля праздник под открытым небом продлится до 9 мая.
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