Ещё
Ефремов и Орлуша обматерили зрителей со сцены
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ефремов и Орлуша обматерили зрителей со сцены 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В сети появилась видеозапись с концерта «Гражданин поэт». Во время выступления актер Михаил Ефремов и поэт Андрей Орлов (Орлуша) выступили на сцене со стихами о самарских зрителях спектакля «Не становись чужим». Видео со спектакля опубликовал РЕН ТВ.
Публике посвятили нецензурные стихи. Во время чтения Орлов вступился за Ефремова, которого обвинили в пьянстве и грубости.
«Вот я с Ефремовым дружу. Сводили нас по жизни тропы. И за него сейчас скажу: «Товарищи, идите в ***!» Вы не расслышали? Ах да, я позабыл, вы глуховаты. Идите в ***, господа. Пока в театр рановато», — продекламировал поэт. Рядом с ним стоял Ефремов в образе героя «Не становись чужим», изображал из себя пьяного и размахивал костылем.
Артисты не обошли вниманием и Аллу Коровкину — актрису, чей пост в соцсетях о поведении Ефремова стал причиной скандала. Сама актриса посчитала выступление рекламной акцией. «Это вообще пиар Миши Ефремова, которого все стали забывать. Человек выпрыгивает из штанов, — сказала актриса она »Комсомольской Правде — Самара», — Пусть он возится в этом дерьме. Я стихи не читала и читать этого не хочу».
Скандал, о котором идет речь, произошел в начале марта в одном из театров Самары. Одна из зрительниц пожаловалась, что актеры вышли на сцену с задержкой, а Михаил Ефремов был сильно пьян и путал текст. Женщина писала, что артист ответил матом на просьбу зрителей говорить громче, а к концу представления зал опустел.
В свою очередь Ефремов говорил, что его эпатажное поведение на сцене — это часть образа.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы56
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Киноляпы, которые никто не замечал24
Видео
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение