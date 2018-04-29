Ефремов и Орлуша обматерили зрителей со сцены

Публике посвятили нецензурные стихи. Во время чтения Орлов вступился за Ефремова, которого обвинили в пьянстве и грубости.

«Вот я с Ефремовым дружу. Сводили нас по жизни тропы. И за него сейчас скажу: «Товарищи, идите в ***!» Вы не расслышали? Ах да, я позабыл, вы глуховаты. Идите в ***, господа. Пока в театр рановато», — продекламировал поэт. Рядом с ним стоял Ефремов в образе героя «Не становись чужим», изображал из себя пьяного и размахивал костылем.

Артисты не обошли вниманием и Аллу Коровкину — актрису, чей пост в соцсетях о поведении Ефремова стал причиной скандала. Сама актриса посчитала выступление рекламной акцией. «Это вообще пиар Миши Ефремова, которого все стали забывать. Человек выпрыгивает из штанов, — сказала актриса она » Комсомольской Правде — Самара», — Пусть он возится в этом дерьме. Я стихи не читала и читать этого не хочу».

Скандал, о котором идет речь, произошел в начале марта в одном из театров Самары. Одна из зрительниц пожаловалась, что актеры вышли на сцену с задержкой, а Михаил Ефремов был сильно пьян и путал текст. Женщина писала, что артист ответил матом на просьбу зрителей говорить громче, а к концу представления зал опустел.

В свою очередь Ефремов говорил, что его эпатажное поведение на сцене — это часть образа.