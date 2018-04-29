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Ефремов и Орлуша опять обматерили самарских зрителей
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Ефремов и Орлуша опять обматерили самарских зрителей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Актер театра «Современник» Михаил Ефремов и поэт Андрей Орлов (Орлуша) прочитали самарским зрителям матерные стихи на концерте «Гражданин поэт», сообщает телеканал РЕН-ТВ.
В марте этого года Ефремов сорвал спектакль «Не становись чужим» и обматерил зрителей в Самаре. Посетители спектакля заявляли, что актер выглядел нетрезвым, а также возмутились поведением артиста. Позже «Современник» выпустил официальное заявление по поводу инцидента с актером.
На концерте «Гражданин поэт» Орлов заступился за мартовский инцидент с Ефремовым.
"Вот я с Ефремовым дружу, сводили нас по жизни тропы. И за него сейчас скажу: «Товарищи, идите…», — продекламировал поэт, после чего добавил несколько нецензурных выражений.
Рядом с поэтом стоял Ефремов, изображал пьяного и размахивал костылем.
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