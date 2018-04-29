Петросян: театр невозможно не любить

Народный артист России Евгений Петросян в разговоре с изданием «Аргументы неделi» рассказал, что, по его мнению, театр невозможно не любить.

«Театр вообще невозможно не любить. Даже те люди, которые не ходят в театр, теперь смотрят спектакли по телевизору», — сказал он.

По его словам, для людей открылась такая возможность, когда они могут «побывать» в театре, даже находясь в другом городе.

«Сдаётся мне, что театр, как и всё советское искусство, в недалеком прошлом формировал нравственную основу человека», — добавил артист.