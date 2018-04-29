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Петросян: театр невозможно не любить
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Петросян: театр невозможно не любить 

RT на русском 1 час назад
Народный артист России Евгений Петросян в разговоре с изданием «Аргументы неделi» рассказал, что, по его мнению, театр невозможно не любить.
«Театр вообще невозможно не любить. Даже те люди, которые не ходят в театр, теперь смотрят спектакли по телевизору», — сказал он.
По его словам, для людей открылась такая возможность, когда они могут «побывать» в театре, даже находясь в другом городе.
«Сдаётся мне, что театр, как и всё советское искусство, в недалеком прошлом формировал нравственную основу человека», — добавил артист.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Года театра в 2019 году.
RT на русском: последние новости
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