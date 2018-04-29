Захарова: у России есть новости по делу Скрипалей

"Безусловно, Следственный комитет , российское посольство в Великобритании, МИД будут вас радовать новостями с фронта. У нас есть, о чем рассказать", — заявила Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым ».

Она добавила, что дело Скрипалей было нужно, чтобы оправдать нанесение США и Великобританией ударов по Сирии.

"Мы говорили, как только начиналось «дело Скрипалей»… что все увязано с Сирией. Удар-то по Сирии нанесен. «Отлично». Уже на данном этапе эта тема себя, видимо, (оправдала)… сыграла ставка, на которую рассчитывали", — отметила Захарова.

По ее словам, никаких доказательств применения химического оружия в Сирии у Великобритании не было, зато «у них была на руках информация относительно того, что даже на Великобританию напала Россия с использованием химического оружия».

Ранее Захарова описала «адский» способ обыска дипсобственности России в США.