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Захарова: у России есть новости по делу Скрипалей
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Захарова: у России есть новости по делу Скрипалей 

Газета.Ru 2 часа назад
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у России есть, о чем рассказать по «делу Скрипалей», передает РИА «Новости».
"Безусловно, Следственный комитет, российское посольство в Великобритании, МИД будут вас радовать новостями с фронта. У нас есть, о чем рассказать", — заявила Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
Она добавила, что дело Скрипалей было нужно, чтобы оправдать нанесение США и Великобританией ударов по Сирии.
"Мы говорили, как только начиналось «дело Скрипалей»… что все увязано с Сирией. Удар-то по Сирии нанесен. «Отлично». Уже на данном этапе эта тема себя, видимо, (оправдала)… сыграла ставка, на которую рассчитывали", — отметила Захарова.
По ее словам, никаких доказательств применения химического оружия в Сирии у Великобритании не было, зато «у них была на руках информация относительно того, что даже на Великобританию напала Россия с использованием химического оружия».
Ранее Захарова описала «адский» способ обыска дипсобственности России в США.
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