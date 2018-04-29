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Азербайджанский ТЮЗ проведет в Северной Осетии благотворительный показ сказки
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Азербайджанский ТЮЗ проведет в Северной Осетии благотворительный показ сказки 

ТАСС 11 минут назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 29 апреля. /ТАСС/. Театр юного зрителя Азербайджана проведет в Северной Осетии благотворительный показ сказки для воспитанников детдомов и детей из многодетных семей. Об этом сообщили в минкультуры региона.
"Азербайджанский ТЮЗ покажет с 2 по 4 мая маленьким зрителям республики спектакль-сказку «Тук-Тук Ханум» ("Стрекоза") по пьесе Абдуллы Шанга, режиссера-постановщика Агахан Салманлы. Запланирован и благотворительный показ для ребят из республиканских детских домов и многодетных семей Владикавказа, а также подопечных центра социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце», — говорится в сообщении.
Показы пройдут в рамках гастролей Азербайджанского ТЮЗ в республику. Сказку покажут на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. Тхапсаева.
17 мая в рамках этого обменного гастрольного проекта артисты театра отправятся уже в Баку на международный фестиваль спектаклей для детей. Северная Осетия будет единственным регионом, представляющим на этом фестивале Россию. Бакинские зрители увидят постановку «Вовка в Стране чудес» режиссера-постановщика, народной артистки Северной Осетии — Алании Дианы Черчесовой.
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