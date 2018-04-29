Театральный фестиваль «Твой шанс» близится к завершению

Этот спектакль, поставленный по пьесе Еврипида режиссёром Массимо Мешуламом, расскажет о легендарном герое-полубоге, который обладал очень сильной волей и непоколебимым боевым духом. Но, однако, в итерпретации Еврипида Геракл предстаёт в образе отчаяевшегося, подавленного человека, печального героя, измученного совестью. Показ спектакля состоится в 19:00 на итальянском языке с русскими субтитрами, а после этого станет известен победитель фестиваля, который получит Гран-при, а также назовут имя лучшего театрального художника.