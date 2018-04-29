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Круглосуточная театральная касса на Невском возобновляет работу в мае
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Круглосуточная театральная касса на Невском возобновляет работу в мае 

АиФ Санкт-Петербург 26 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
С 1 мая центральная театральная касса №1 на Невском пр., 42 начинает работать в круглосуточном режиме.
Теперь любой турист или житель города, прогуливающийся по центру Северной столицы белой ночью, сможет приобщиться к истинно петербуржской традиции и приобрести в кассе билеты на любое мероприятие из афиши Bileter (ДТЗК), включая спектакли, концерты, спортивные события, экскурсии на теплоходах и автобусах.
С 2015 года, когда Bileter впервые поставил эксперимент по круглосуточной продаже билетов, статистика показывает, что больше всего посетителей в кассе на Невском, 42 наблюдается в период с 22.00 до 1.00 и с 7.00 до 9.00, а это значит, что эта услуга пришлась по вкусу гостям города и жителям Северной столицы.
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