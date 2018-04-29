«После революции» думали о высоком

В Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова в рамках проекта «Режиссерская лаборатория» состоялась премьера спектакля «После революции».

В Московском Художественном театре поддерживают молодых режиссеров, которые ищут новые имена в литературе и… находят. Михаил Рахлин отыскал настолько удивительного писателя 30-х годов 20 века — Виктора Гусева , что, слушая пьесу «Слава», удивляешься, почему это произведение сегодня известно не многим. В «Славе» столько юмора, наблюдательности, легкости, остроты, что боишься пропустить хоть слово.

Спектакль «После революции», поставленный по этой пьесе, — о молодых людях, которые полны решимости делать великие дела, чисты и наивны в своих помыслах. Подрывник Вася и летчик Лена, главные герои постановки, не лишены недостатков, более того, даже не очень их скрывают в силу своей искренности, но они — словно из другого теста и из другой закваски, так они не похожи на современную молодежь.

Почему? Они — хозяева жизни, им доверяют сложные задачи, они не проходят бесконечные стажировки, они — на передовой. Их родила Революция для действий, для борьбы, для подвигов, и они выполняют ее задачи.

Когда наблюдаешь за ними, возникает ощущение того, что они были рождены для того, чтобы все начать с чистого листа. Их родители кровью, страданиями, потерями заплатили за то, чтобы дети имели возможность своими руками строить «светлое будущее». Хотя за их спинами — античные статуи, напоминающие о том, какой огромный путь прошло человечество и сколько всего накоплено, создано, но они все равно начинают строить новый мир без оглядки.

Виктор Гусев верил в то, что он пишет. По сценариям Виктора Гусева Иван Пырьев снял фильмы: «Свинарка и пастух», «В шесть вечера после войны». Виктор Гусев посмертно получил аж две Сталинских премии. Герои его пьесы «Слава», наверняка, стали бы героями в Великой Отечественной войне. Их готовили к подвигам сразу после Октябрьской революции. Не секрет, что сегодня парни всеми путями отлынивают от армии, а в 30-годы служить Родине было честью. Спектакль МХТ «После революции» напоминает нам о наших дедах и прадедах, которые были храбрыми, честными людьми.

КСТАТИ Писатель Виктор Гусев — дед спортивного комментатора Виктора Гусева.

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