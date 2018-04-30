В Москве пройдет церемония вручения приза «Душа танца»

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости . Гала-концерт и торжественная церемония вручения приза «Душа танца» состоится в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Приз" Душа танца", который учрежден в 1994 году журналом «Балет» совместно с министерством культуры РФ, вручается ежегодно деятелям отечественной культуры за заслуги в развитии хореографического искусства. Это единственная отечественная награда за достижения в хореографии.

Приз «Душа танца» вручается в девяти номинациях: «Звезда», «Звезда современного танца», «Звезда народного танца», «Восходящая звезда», «Мэтр танца», «Учитель», «Маг танца», «Рыцарь танца» и «Пресс-лидер».

В числе трех обладателей приза в номинации «Звезда» — премьер Большого театра Михаил Лобухин , прима-балерина Музыкального театра Эрика Микиртичева и ведущая солистка Красноярского театра оперы и балета Екатерина Булгутова.

"Мэтром танца" и обладателем приза «Душа танца» стал главный балетмейстер Михайловского театра Михаил Мессерер , а приз в почетной номинации «Учитель» будет вручен педагогам Московской академии хореографии и Академии русского балета имени Вагановой — Татьяне Гальцевой и Марии Грибановой.

В числе трех обладателей приза в номинации «Рыцарь танца» станут заведующий балетной труппой Мариинского театра Юрий Фатеев, балетмейстеры Александр Полубенцев и Олег Рачковский.

Перед началом церемонии награждения в Атриуме театра состоится открытие выставки «Лауреаты „Души танца“ в балетах Петипа», в рамках которой художник Дмитрий Щербаков представит видеофрагменты балетов в хореографии Петипа, а также архивные выпуски журнала «Балет», посвященные великому хореографу.