Дайджест столичных и мировых событий в ночь с 29 на 30 апреля

День пожарной охраны в России, отставка главы МВД Великобритании, пьеса о смерти Литвиненко в лондонском театре, единое время для Корейского полуострова, успех футболистов "Спартака" и несколько научных открытий.

После обнаружения в карантине исчезнувшего с лужайки Белого дома символического дуба, привезенного Эммануэлем Макроном из-за океана в дар американскому президенту, слухи о наигранной любезности Трампа по отношению к Макрону поутихли.

Московский «Спартак» после победы над «Амкаром» вышел на второе место рейтинга РФПЛ, набрав 53 очка.

Патриарх Кирилл рассказал, как церковь помогает бороться с экстремизмом.

Владимир Путин поздравил российских огнеборцев с Днем пожарной охраны, который отмечается в стране 30 апреля.

Северная и Южная Кореи перейдут с 5 мая на единое время в знак единства и дружбы.

Глава МВД Великобритании Эмбер Радд ушла в отставку из-за миграционного скандала.

Хасан Рухани и Эммануэль Макрон 29 апреля более часа беседовали по телефону о ядерной программе Ирана и договорились сохранить положения договора 2015 года.

На сцене лондонского театра Old Vic представят спектакль об отравлении Александра Литвиненко

Кассовые сборы фильма «Мстители. Война бесконечности» установили мировой рекорд.

Зоологи обнаружили здоровую популяцию зверьков почти вымерающего тасманийского дьявола. Климатологи выяснили, каким станет климат планеты к 2100 году, а британские ученые обнаружили необычные свойства чеснока.