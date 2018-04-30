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В Перми начали разбирать Фестивальный дом
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В Перми начали разбирать Фестивальный дом 

АиФ Пермь 53 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Конструкцию Фестивального дома, который полгода стоял на эспланаде около Заксобрания, начали демонтировать в Перми.
Как сообщают организаторы площадки в социальных сетях, за время работы Фестивального дома в нём прошло около 20 концертов, более 40 лекций, 50 сказок, 20 спектаклей, более 10 выставок, а также дискуссии, творческие встречи и мастер-классов.
Планируется, что в тёплое время года работа творческого пространства продолжится на открытом воздухе. В центре Перми, как и в прошлом году, вновь откроется «Лето Парк».
Напомним, фестивальный дом открыли в Перми в начале ноября 2017 года. Он стал зимней площадкой проходившего летом в Перми фестиваля «Пермский период. Новое время».
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